Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 10.07.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Aufwändige Verkehrskontrolle Verden. Eigentlich war die Sache klar und schien auch recht simpel zu sein. Auf der Hamburger Straße stellten die Beamten der Verdener Polizei einen Elektro-Scooter fest, der nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen war. Der Verdacht, dass der E-Scooter nicht versichert war, bestätigte sich. So weit so gut. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führte der 34-jährige Verdener einen Drogenvortest durch, der positiv ausfiel. Des Weiteren wurde bei dem Mann ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Der Mann musste den Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Vor dem Einsteigen versuchte der Mann noch unbemerkt etwas unter den Streifenwagen zu werfen. Dies gelang ihm nicht. Die Beamten stellten Päckchen mit grünlicher Substanz sicher. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem kommt noch das Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Aus den Zuständigkeitsbereichen der Polizei Achim sowie der Autobahnpolizei Langwedel, wurden keine presserelevanten Sachverhalte mitgeteilt.

Landkreis Osterholz

+++ Scheunenbrand in Worpswede +++ Taschendiebstahl +++ Einbruch in Tierarztpraxis +++ Versuchte Einbrüche in Lilienthal +++ Versuchter Einbruch +++ Berauschter und alkoholisierter Fahrer ohne Fahrerlaubnis +++

Scheunenbrand in Worpswede

Worpswede. Am frühen Samstagmorgen bemerkte ein Bewohner, dass eine Scheune auf dem landwirtschaftlichen Gehöft in der Heudorfer Straße in Brand geraten war. Die Scheune grenzt unmittelbar an das Wohnhaus der Familie. Die umgehend alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen von der Scheune auf das Wohnhaus verhindern. Die Scheune, die komplett in Flammen stand, brannte nieder und wurde total zerstört. Feuerwehren aus Hüttenbusch, Worpswede und angrenzenden Gemeinden waren im Einsatz. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf mindestens 150.000 EUR. Polizeiliche Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das angrenzende Wohnhaus bleibt glücklicherweise weiterhin bewohnbar.

Taschendiebstahl

Ritterhude. Am Donnerstagvormittag kam es in einem Schuhgeschäft in der Riesstraße in Ritterhude zu einem Taschendiebstahl. Nach bisherigen Feststellungen hielt sich eine 29-jährige Frau aus Bremen im Verkaufsraum des Geschäfts auf. Sie bemerkte ein Geräusch, das von ihrer am Körper getragenen Handtasche stammte. Diese war anscheinend durch einen unbekannten Täter geöffnet worden. Schließlich stellte die Frau bei der Durchsicht der Handtasche das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zwei verdächtige Personen konnten sich unerkannt aus dem Schuhladen entfernen.

Einbruch in Tierarztpraxis

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Freitag kam es im Stadtgebiet zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis. Der Einbruch wurde zufällig durch eine Passantin entdeckt, die mit ihrem Hund Gassi ging. Die informierten Polizeibeamten stellten schließlich mehrere eingeschlagene Fenster fest, wodurch der Täter in das Gebäude gelangen konnte. Nachdem der Täter die Praxisräume durchsucht hat, flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Versuchte Einbrüche in Lilienthal

Lilienthal. Im Verlauf der vergangenen Woche kam es zu zwei versuchten Einbrüchen, welche der Polizei nachträglich gemeldet wurden. In der Hauptstraße versuchte ein unbekannter Täter, die Eingangstür zu einem Mehrparteienhaus aufzuhebeln. Die Versuche schlugen allesamt fehl. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Nur einige Häuser weiter in der Hauptstraße versuchte ein unbekannter Täter, eine Nebeneingangstür eines Geschäfts aufzuhebeln. Auch diese Versuche scheiterten, es entstand ebenfalls geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 entgegen.

Versuchter Einbruch

Ritterhude. Im Verlauf der vergangenen Woche kam es in der Straße Am Reuterplatz in Ritterhude zu einem versuchten Einbruch. Ein unbekannter Täter versuchte, die Kellertür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte. Anschließend warf er mit einem Stein ein Fenster ein und versuchte so, in das Gebäude zu gelangen. Von der weiteren Tatausführung sah der unbekannte Täter ab und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070.

Berauschter und alkoholisierter Fahrer ohne Fahrerlaubnis Worpswede. In der Nacht zu Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 02:30 Uhr auf der Viehlander Straße in Worpswede ein Pkw aus Bremen auf. Dieser wurde in Schlangenlinien geführt. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten beim 39-jährigen Bremer eine Alkoholbeeinflussung fest. Außerdem wurden beim Fahrer deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Schließlich stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell