Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeieinsatz erfolgreich - Betäubungsmittel sichergestellt

Neuss-Furth (ots)

Am Freitagvormittag (12.03.) führten Polizeibeamte einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung durch. Zunächst wurden bei Personenkontrollen vier Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Einsatzes erhielten die Beamten zudem Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmitteln aus zwei Privatwohnungen heraus in Neuss-Weissenberg. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnungen wurden drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. In den Wohnungen wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie einsatzbereite Stich- und Schreckschusswaffen aufgefunden und sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell