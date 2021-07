Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Meldung vom 08.07.2021 - Zeugen nach undurchsichtigem Verkehrsunfall gesucht

Lilienthal (ots)

Die am Donnerstag, 08.07.2021, unter dem nachfolgenden Link veröffentlichte Meldung mit der Überschrift "Polizei sucht Zeugen" muss aufgrund nun vorliegender Informationen in Teilen korrigiert werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/4963364

Am Mittwochabend wurde die Polizei Osterholz von einem 36-jährigen Fahrer eines Opel über einen Verkehrsrowdy in Kenntnis gesetzt. Ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi sei aus Bremen/Borgfeld kommend in Lilienthal durch verkehrswidriges Verhalten wie das Missachten von rotzeigenden Ampelanlagen oder gefährlichen Überholmanövern.

Nach ersten Ermittlungen sei es bis zum Eintreffen der Polizeibeamten zu zwei kurz aufeinanderfolgenden Unfällen gekommen, in die ein hinzugekommener VW Polo, der 36-jährige Fahrer des Opel und der schwarze Audi eines 22-jährigen Fahrers verwickelt waren. Ein 46-jähriger Mann dürfte dabei der Fahrer des VW Polo gewesen sein. Die Unfälle selbst sollen sich in der Nähe des Falkenberger Kreuzes auf der Falkenberger Landstraße zugetragen haben, wo die Beteiligten schließlich zum Stehen kamen. Der VW Polo und der Opel wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Alle drei Personen sollen sich ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen zugezogen haben. Bei Eintreffen der Beamten waren bereits mehrere Personen vor Ort, bei denen es sich um Passanten und Angehörige der Beteiligten handelte.

Die Polizei Osterholz ermittelt nun, wie es im Einzelnen zu den Unfällen kam und was im Vorfeld passierte. Für die Ermittlung des genauen Hergangs sucht die Polizei daher weiter Zeugen, die Hinweise auf die Fahrzeuge und deren Fahrmanöver geben können. Hinweisgeber wenden sich bitte unter 04791/3070 an die Polizei Osterholz.

