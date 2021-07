Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigung an Arztpraxis; Autolack zerkratzt; Auffahrunfall mit drei Autos; Einbruchsversuch; Polizei sucht Zeugen

LK Osterholz (ots)

Sachbeschädigung an Arztpraxis

Schwanewede. Zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen beschädigten bislang Unbekannte die Eingangstür einer Arztpraxis im Sandbergweg. Der oder die Täter zerstörten die Verglasung der Tür und verursachten dadurch einen Schaden im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Schwanewede unter 04209/918650 zu melden.

Autolack zerkratzt

Schwanewede. Mittwochvormittag wurde bei insgesamt vier geparkten Autos der Lack zerkratzt. Die Pkw waren zwischen 7:30 Uhr und 14:15 Uhr auf einem Parkstreifen an der Beethovenstraße hintereinander abgestellt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurden alle Wagen auf der rechten Seite beschädigt. Der Schaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Schwanewede unter 04209/918650.

Auffahrunfall mit drei Autos

Osterholz-Scharmbeck. In Osterholz-Scharmbeck kam es Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Gegen 11 Uhr befuhren alle drei Pkw hintereinander die Hauptstraße in Richtung Ritterhude. Die beiden vorne fahrenden Autos mussten dann verkehrsbedingt abbremsen. Der 72-jährige Fahrer eines Hyundai bemerkte dies nicht und fuhr auf den davor befindlichen VW einer 39-Jährigen auf. Dieser Pkw wurde durch den Aufprall noch auf den davor fahrenden Kia aufgeschoben. Die VW-Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des Verursachers wurde so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an allen beteiligten Autos auf ungefähr 9.000 Euro.

Einbruchsversuch

Lilienthal. Ein Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße scheiterte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bislang Unbekannte hatten versucht die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nicht. Die Polizeistation Lilienthal bittet mögliche Zeugen sich unter 04298/465660 zu melden.

Polizei sucht Zeugen

Lilienthal. Am Mittwochabend wurde der Polizei zunächst durch einen Hinweisgeber ein auffällig fahrender weißen VW Polo in Lilienthal gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei gegen 21:45 Uhr befanden sich alle Beteiligten im Bereich der Falkenberger Landstraße in der Nähe des Falkenberger Kreisverkehrs. Es war im Verlauf nach ersten Angaben zu verschiedenen Unfallgeschehen, sowie anderen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten wie z.B. Nötigungen gekommen. Beteiligt waren neben dem 46- jährigen Fahrer des weißen Polos noch ein grauer Opel, der von einem 36-Jährigen gefahren wurde und ein dunkler Audi. Der Polofahrer und ein 22-Jähriger wurden bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Ereignisort befanden sich zeitweise diverse Personen, deren Beteiligungen nun genauso wie die genauen Geschehensabläufe Gegenstand der Ermittlungen sind. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 04298/465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell