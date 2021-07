Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Falsche Wasserwerker unterwegs - bislang ein Fall bekannt

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Falsche Wasserwerker waren am Dienstagmittag in das Wohnhaus eines Ehepaars im Ziegeleiweg gelangt, nachdem sie dem Paar einen angeblichen Wasserrohrbruch in der Nähe vorgetäuscht hatten. Die 75-Jährige und ihr 82-jähriger Mann hatten die unbekannten Verdächtigen jedoch nicht allein ins Haus gelassen, sodass ein möglicher Diebstahl von Wertgegenständen nicht erfolgen konnte. Tatsächlich war ein Mann mit dem 82-jährigen Bewohner zur angeblichen Überprüfung in den Keller gegangen. Zwei andere Männer warteten draußen. Solche Maschen sind bereits seit längerem bekannt. Die Polizei geht daher nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die beiden Männer gemeinsam mit dem Verdächtigen im Haus agierten und es nicht betraten, da kein unbemerktes Betreten des Hauses möglich war.

Das richtige Verhalten bei den unterschiedlichen Maschen von Betrügern und Dieben an der Haustür wird daher regelmäßig in Präventionsveranstaltungen von der Polizei vermittelt. Der Grund des Erscheinens der Personen und ein Ausweis sollten Betroffene verlangen. Anschließend rät die Polizei zu eigenständigen Anrufen bei den Unternehmen, die die Personen angeblich beauftragt haben. Die Rufnummer sollte in jedem Fall selbstständig aus dem Telefonbuch gesucht werden. Sofern Personen dennoch in die Wohnung gelassen werden, sollten sie sich nie unbeaufsichtigt in der eigenen Wohnung bewegen, um möglichen Dieben keine Tatgelegenheit zu bieten. Schließen Sie Türen eigenständig und lassen diese nicht offenstehen. Im Zweifelsfall rufen Sie die Polizei.

Im aktuellen Fall hat die Polizei die Ermittlungen gegen die Männer aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder bei denen ebenfalls Unbekannte klingelten und unter Vorwand in das Haus wollten, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

