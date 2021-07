POL-VER: Drei Pkw in schweren Verkehrsunfall involviert ++ Einbrecher verursachen vierstelligen Sachschaden - mehrere Taten im Zentrum von Oyten ++ Erneute Farbschmierereien ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Drei Pkw in schweren Verkehrsunfall involviert

Fischerhude. Am Mittwochmorgen kam es gegen kurz vor 10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen mehreren Pkw auf der Kreisstraße 2 zwischen Fischerhude und Backsberg. Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW überholte nach ersten Erkenntnissen in Fahrtrichtung Backsberg mehrere Pkw. Eine 30-jährige Fahrerin eines VW scherte ebenfalls zum Überholen eines weiteren BMW einer 67-Jährigen vor ihr aus. Zu diesem Zeitpunkt war der 19-jährige Fahrer ersten Ermittlungen zufolge in Höhe der 30-Jährigen angelangt, sodass die beiden Pkw seitlich gegeneinander prallten. Der 19-Jährige verlor daraufhin offenbar die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum im Seitenraum. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der BMW des 19-Jährigen, als auch der VW der 30-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der BMW der 67-Jährigen wurde von umherfliegenden Teilen beschädigt, war jedoch weiter fahrbereit. Sowohl die 30-jährige Frau, ein mitfahrendes Kind, als auch die 67-Jährige blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Kreisstraße musste wegen der Arbeiten an der Unfallstelle über mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Einbrecher verursachen vierstelligen Sachschaden - mehrere Taten im Zentrum von Oyten

Oyten. Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Geschäfts- und Praxisräume verübten unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen im Zentrum von Oyten. In einem Gebäudekomplex in der Beethovenstraße gelangten die Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Steuerberatungskanzlei und einer Jugendhilfeeinrichtung, stahlen jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Sie versuchten außerdem vergeblich Türen zu Arztpraxen in dem Komplex aufzuhebeln.

In der Hauptstraße brachen Täter im gleichen Zeitraum ein Fenster zu einer Baguetterie auf und stahlen Bargeld aus den Räumlichkeiten. Ein weiterer Versuch eines Einbruchs in eine Arztpraxis an dem Haus blieb wiederum ohne Erfolg.

In Büroräumlichkeiten einer Diakoniestation in der Lindenstraße gelangten Einbrecher ebenfalls nicht und hebelten an einer Eingangstür, was jedoch misslang.

Die Täter verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und wertet diese nun aus. Im Zuge der Ermittlungen wird geprüft, ob Zusammenhänge zwischen den Taten in Oyten, als auch zu den Taten in Achim bestehen (wir berichteten). Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der letzten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Erneute Farbschmierereien

Ottersberg. Unbekannte Täter brachten am vergangenen Wochenende diverse Farbschmierereien in Ottersberg an. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen schmierten die Täter unterschiedliche Zeichen und Aussagen unter anderem auf einem Basketballplatz hinter der Schule im Amtshof und an diversen Gegenständen im Bereich des Bahnhofes. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen prüft die Polizei derzeit. Die Beamten/Beamtinnen bitten die Bevölkerung erneut um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung und bitten Zeugen in diesem Zusammenhang, sich unter 04202/9960 mit der Polizei in Achim in Verbindung zu setzen.

Beschädigte Ampelanlagen

Oyten. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte nach ersten Ermittlungen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zwei Ampelanlagen in der Hauptstraße, sodass diese außer Betrieb gesetzt wurden. Betroffen waren die Kreuzung zur Dorfstraße sowie zur Oyter Mühle und Achimer Straße. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurden von der Polizei aufgenommen und dauern derzeit an. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

11-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Langwedel/Daverden. Ein 11-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagmittag bei einem Unfall in der Hauptstraße leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine 82-jährige Fahrerin eines VW war nach ersten Erkenntnissen an der Kreuzung zur Suhrfeldstraße über die Ampelanlage gefahren, die bereits auf Rotlicht umgesprungen war. Der 11-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge bereits grünes Licht und überquerte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Hauptstraße, sodass es zum Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

