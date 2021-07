Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher durchwühlen Wohnhaus ++ Nach Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen ++ Ladendieb beschädigt auf der Flucht Pkw ++ 54-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Landkreis Verden (ots)

Einbrecher durchwühlen Wohnhaus

Verden. Am Sonntag zwischen dem frühen Morgen und Abend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Sandweg ein. Auf unbekannte Weise verschafften sich die Täter über eine verschlossene Kellertür Zugang zu der Wohnung und nahmen unter anderem Schmuck und Unterhaltungselektronik an sich. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei Verden bittet unter 04231/8060 um Zeugenhinweise auf die Täter und Fahrzeuge in der Umgebung.

Nach Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Verden. Im Stadtzentrum in der Ostertorstraße kam es am Samstagabend gegen 21:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen. Ein 25-Jähriger soll dabei ein Messer gezeigt haben. Die sofort gerufene Polizei traf den 25-Jährigen noch in der unmittelbaren Umgebung an. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden sie das Messer auf und stellten es sicher. Der Mann wurde mit zur Wache genommen, um weitere Vorfälle zu verhindern. Der Mann setzte sich gegen die Maßnahmen der Polizei zur Wehr und griff eine 29-jährige Beamtin an und beleidigte einen 24-jährigen Beamten. Er verletzte glücklicherweise niemanden. Auf den 25-Jährigen kommen nun Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu. Die Hintergründe und der Ablauf des ursprünglichen Streits sind bisher unklar. Mögliche Zeugen, die Angaben dazu machen können, bittet die Polizei Verden unter 04231/8060 um Hinweise.

Ladendieb beschädigt auf der Flucht Pkw

Verden. Ein 33-jähriger Mann stahl am Samstagmittag aus einem Lebensmittelgeschäft am Holzmarkt mehrere Getränke und flüchtete nach ersten Erkenntnissen zu Fuß, als zwei Mitarbeiter des Geschäfts ihn angesprochen hatten. Bereits am Bahnhof konnte er jedoch gestellt werden. Auf der Flucht beschädigte er nach ersten Ermittlungen einen VW und verursachte einen Sachschaden im dreistelligen Wert. Der Mann trat auch nach Eintreffen der Polizei Verden aggressiv auf und wurde zur Verhinderung weiterer Vorfälle zur Wache gebracht. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt.

Aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen

Dörverden. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW kam am späten Sonntagabend auf dem Weg von Verden nach Dörverden in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der B215 ab. Der VW prallte im Seitenraum gegen einen Baum und kam quer auf der Straße zum Stehen. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 7.000 Euro. Der Pkw konnte nur noch abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe waren die Untere Wasserbehörde sowie die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles dauern derzeit an.

54-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Oyten. Am späten Sonntagabend kam ein 54-jähriger Fahrer eines Hyundai aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve der Straße "Am Triften" nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der Hyundai einen Hydranten, prallte gegen einen Holzzaun und einen Baum, wo er schließlich zum Stehen kam. Der 54-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

