Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher flüchten ohne Beute

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag in ein Büro in der Bahnhofstraße ein. Nachdem sie die Zugangstür aufgehebelt hatten, nahmen sie jedoch nach ersten Erkenntnissen keine Beute an sich und flüchteten anschließend. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter oder verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit der Polizei Osterholz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell