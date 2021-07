Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrrad-Check für Kinder im Landkreis Osterholz

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Am kommenden Dienstag, 06. Juli 2021, können Kinder in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr zum Polizeikommissariat Osterholz kommen und ihre Fahrräder auf Verkehrssicherheit überprüfen lassen. Wenn das Fahrrad in Ordnung ist, händigen die Beamten die begehrte Prüfplakette aus. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Aufgrund der bekannten Stadtradelaktion bieten die Beamten den Fahrrad-Check an, damit die Kinder sicher Kilometer sammeln.

Das Polizeikommissariat Osterholz befindet sich in der Pappstraße 6, 27711 Osterholz-Scharmbeck.

