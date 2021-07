Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe stehlen Außenbordmotoren ++ Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht ++ Kellerabteil aufgebrochen ++ Gegenstände aus geparktem Pkw gestohlen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Diebe stehlen Außenbordmotoren

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag vier Außenbordmotoren von Booten, die an einer Steganlage in der Straße "Nordseite" angelegt waren. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen in einem fünfstelligen Bereich. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände in der Umgebung, die auch im Vorfeld der Tat liegen können.

Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstagnachmittag in einem Discounter "An der Ihle" Zigaretten zu stehlen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte mindestens ein Täter während der Öffnungszeiten gewaltsam an ein Lager zu gelangen, während ein mutmaßlicher Mittäter eine 48-jährige Mitarbeiterin des Marktes ablenkte. Ohne Beute flüchteten die beiden Männer jedoch. Ein Täter soll etwa 180 cm groß, von breiter Statur und zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein. Er habe eine gebräunte Haut und dunkle Haare. Er soll mit einem schwarzen Cap, schwarzen Schuhen, einer schwarzen Stoffhose und einer schwarz-weißen Jacke bekleidet gewesen sein. Sein mutmaßlicher Mittäter soll etwa 175cm groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine schmale Figur, gebräunte Haut und dunkle Haare. Der Mann soll mit Sportschuhen und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Kellerabteil aufgebrochen

Osterholz-Scharmbeck. Bereits zwischen dem 01.06.2021, ein Dienstag, und Donnerstagabend (01.07.2021) brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Kellerabteil in der Bahnhofstraße ein, nachdem sie auf unbekannte Weise in das Gebäude gelangt waren. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist bisher noch unklar. Aus diesem Grund kann ein Sachschaden noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei Osterholz-Scharmbeck führte vor Ort eine Spurensuche durch, die nun ausgewertet wird. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Gegenstände aus geparktem Pkw gestohlen

Schwanewede. Diebe verschafften sich bereits zwischen vergangenem Freitagnachmittag und Sonntagmittag auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Pkw, der in der Straße "Eichengrund" abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginnenraum stahlen sie unter anderem ein Navigationsgerät und eine Brille. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in einem dreistelligen Wert. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Sprinter fährt auf Pkw auf

Osterholz-Scharmbeck. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter übersah am Donnerstagmittag offenbar einen Mercedes eines 41-Jährigen, der an einer rotzeigenden Ampel und fuhr auf den Pkw auf. Der Mercedes Sprinter musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit rund 8.500 Euro beziffert. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell