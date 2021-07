Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Jugendliche geraten in Streit - Polizei sucht Zeugen++Autofahrt endet auf Bahnübergang++Einbrecher suchen nach Wertgegenständen++Kreuzung zu spät erkannt - Autoinsassen ins Krankenhaus...++

Landkreis Osterholz (ots)

Jugendliche geraten in Streit - Polizei sucht Zeugen Osterholz-Scharmbeck. In der Straße "Am Barkhof" sind am Mittwoch mehrere Jugendliche in Streit geraten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung liegen noch im Unklaren. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei in Osterholz-Scharmbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den ersten Erkenntnissen der Beamten soll eine 13-Jährige im Zuge des Streits einen Schlag gegen den Unterkiefer abbekommen haben. Sie musste mit Schmerzen und Atemnot in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die den Vorfall, der sich um kurz nach 14 Uhr ereignet hat, beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Autofahrt endet auf Bahnübergang

Osterholz-Scharmbeck. Auf dem Bahnübergang in der Straße "Am Knorren" endete am Mittwochabend die Fahrt eines 56-jährigen Kreisstädters. In Richtung Pennigbüttel fahrend hatte er kurz vor dem Bahnübergang die Kontrolle über seinen Pkw verloren, im Seitenraum eine Schutzplanke überfahren und war dann mit luftleeren Reifen direkt auf dem Bahnübergang zum Stillstand gekommen. Ein Rettungswagen brachte den an einer Vorerkrankung leidenden Mann sicherheitshalber in ein Krankenhaus. An seinem Auto und der Schutzplanke entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Einbrecher suchen nach Wertgegenständen

Schwanewede. In einem Einfamilienwohnhaus im Dreienkamp haben bislang unbekannte Diebe nach Wertgegenständen gesucht. Die Täter drangen am Dienstag oder Mittwoch gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse. Münzen, Dokumente und andere Wertgegenstände nahmen sie mit. Der Schaden ist beträchtlich. Durch Hebelversuche wurden zudem mehrere Fenster beschädigt.

Kreuzung zu spät erkannt - Autoinsassen ins Krankenhaus eingeliefert Holste. Weil er den Kreuzungsbereich "Landrat-Christian-Evers-Straße"/" Holster Landesstraße" zu spät erkannt hat, hat ein 51-jähriger Autofahrer aus Lilienthal am Mittwochnachmittag einen Unfall verursacht. Ohne zu bremsen steuerte er seinen Opel von der Landrat-Christian-Evers-Straße auf die Holster Landesstraße und prallte mit dem Mercedes eines 89-Jährigen aus Holste zusammen, der in Richtung Beverstedt fuhr. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. An ihren Autos entstand Totalschaden. Die Höhe wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell