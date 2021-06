Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von E-Bike

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (03.06.2021) entwendete im Zeitraum 5 Uhr bis 7:30 Uhr in der Hoheneckenstraße ein unbekannter Täter ein E-Bike. Das Damenrad der Marke Zündapp (graue Farbe) stand verschlossen vor einem Haus in der Sackgasse der Hoheneckenstraße (Nähe Kaiserwörthdamm).

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell