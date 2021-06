Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lebensgefährte nach Handgreiflichkeit aus der Wohnung verwiesen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmittag (03.06.2021) verständigte eine 31-Jährige die Polizei, da ihr 46-jähriger Lebensgefährte ihr gegenüber handgreiflich geworden war. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und erlitt mehrere kleinere Platz- und Risswunden. Der 46-Jährige wurde von den Polizeikräften der Wohnung verwiesen, die Schlüssel wurden sichergestellt und es wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die 31-Jährige und ihre Kinder konnten in der Wohnung bleiben.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen Sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung (ludwigshafen.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell