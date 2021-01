Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Grafschaft Bentheim - Verstöße gegen die Ausgangssperre

Grafschaft BentheimGrafschaft Bentheim (ots)

Die Polizei hat auch in der Silvesternacht in der Grafschaft Bentheim die Einhaltung der Ausgangssperre kontrolliert. Es wurden 70 Verstöße festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Grundsätzlich zeigten sich die Betroffenen einsichtig. Die Beamten trafen dabei auf mehrere Autofahrer oder Spaziergänger welche ohne triftigen Anlass, also nicht aus beruflich oder medizinisch notwendigen Gründen, auf den Straßen unterwegs waren. Im Landkreis Emsland hat die Polizei keinerlei Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell