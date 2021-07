Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Einbruchsversuch scheitert++Zwei Verletzte bei Zusammenstoß++Diebe bestehlen Gärtnerei++Automarder auf dem Bahnhofsparkplatz aktiv++Unbekannte setzen Ampelanlagen außer Betrieb...++

Landkreis Verden (ots)

Einbruchsversuch scheitert

Langwedel. Ein lauter Knall hat am späten Mittwochabend die Bewohner eines Reihenhauses in der Straße "In den Hollen" aufgeschreckt. Bislang unbekannte Täter versuchten mit Hilfe eines Steins, eine Türverglasung einzuschmeißen. Die Schreibe hielt jedoch dem vermeintlichen Einbruchsversuch stand. Die Täter ergriffen die Flucht und liefen durch die Gärten der angrenzenden Häuser davon. Im Zuge der Fahndung überprüften Angehörige des Einsatz- und Streifendienstes der Verdener Polizei unweit des angegriffenen Reihenhauses zwei junge Männer, deren Personalien festgestellt wurden. Ob es sich hierbei um die Steinewerfer gehandelt hat, steht noch nicht fest. Zeugen, die am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr in der Straße "In den Hollen" verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Langwedel. An der Einmündung Große Straße/Eisseler Straße sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen erlitten jeweils leichte Verletzungen. An ihren Autos entstand Sachschaden. Die Höhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zu dem Unfall kam es, als einer 29-Jährigen, die aus Dauelsen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs war, von einer 49-jährigen Autofahrerin, die sich dem Einmündungsbereich von Eissel aus näherte, die Vorfahrt genommen wurde.

Diebe bestehlen Gärtnerei

Achim. Pflanzen und Pumpen für die Gartenbewässerung haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag von einem Firmengelände in der Straße "In den Ellern" gestohlen. Die Diebe verschafften sich unerlaubt Zutritt, indem sie einen Zaun überwanden. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Achimer Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Automarder auf dem Bahnhofsparkplatz aktiv Achim. Bislang unbekannte Auto-Aufbrecher waren am Dienstagabend oder in der Nacht zu Mittwoch auf dem Parkplatz des Achimer Bahnhofes aktiv. Sie schlugen mit einem mitgebrachten Werkzeug die Seitenscheibe eines abgestellten Transporters auf und suchten in der Mittelkonsole nach Wertgegenständen. Ob ihnen dabei überhaupt etwas Wertvolles in die Hände fiel, steht noch gar nicht fest. Die Ermittlungen der Achimer Polizei dauern an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Unbekannte setzen Ampelanlagen außer Betrieb Oyten. Einen ungewöhnlichen Fall bearbeitet die Oytener Polizei. Unbekannte setzten in den letzten Tagen drei Ampelanlagen an den Einmündungsbereichen "Am Berg"/"Oyterdamm", "Achimer Straße"/"Oytermühle" und "Dorfstraße"/"Hauptstraße" außer Betrieb. Die Intention, die die Täter hatten, ist unklar. Fakt ist aber, dass durch das Freilegen der Schalttechnik Regenwasser in die Anlagen gelangte und zu Schäden führte. Die Reparaturkosten belaufen sich circa 2.000 Euro. Die Oytener Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Anrufe nehmen die Beamten unter 04207/911060 entgegen.

Firmengebäude wegen Brandalarm evakuiert Ottersberg. Wegen verdächtigen Brandgeruchs wurde am Mittwochabend ein Firmengebäude in der Straße "Am Damm" evakuiert. Sämtliche Mitarbeiter*innen mussten ihren Arbeitsplatz verlassen bis die Ursache gefunden war: Eine Fertigungsmaschine war überhitzt. Die Vermutung eines Brandes bestätigte sich zum Glück. Die Mitarbeiter*innen konnten ihre Arbeit nach dieser unfreiwilligen Pause wieder fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell