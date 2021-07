Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand in Mehrfamilienhaus ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Brandursache noch unklar ++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer Unfall verursacht ++ Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Brand in Mehrfamilienhaus - Ermittlungen dauern an

Verden. Am späten Donnerstagabend kam es im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße zu einem Wohnungsbrand, bei dem sich nach ersten Erkenntnissen eine Person leicht verletzte. Mindestens eine noch im Wohnhaus befindliche Person wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Verden aus dem brennenden Gebäude gerettet. Rettungskräfte versorgten sechs Bewohner des Hauses vor Ort. Ein der Bewohner, ein 53-Jähriger, wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand ab, bevor er auf die Umgebung übergriff. Die sogenannte Spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat umgehend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Nach ersten Erkenntnissen ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Stadt Verden sorgte für eine Unterbringung der Bewohner, die diese benötigten.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Langwedel. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Bürgerpark" vor einer Fußgängerunterführung auf. Sie nahmen anschließend Zigaretten an sich und flüchteten unerkannt. Der zurückgelassene Sachschaden liegt in einem vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Einbruch nicht gelungen

Blender. Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag zwischen dem Vormittag und dem frühen Nachmittag eine Haustür zu einem Einfamilienhaus in der Blender Hauptstraße aufzuhebeln. Aus unbekannter Ursache ließ er von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete unerkannt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Brandursache noch unklar

Ottersberg. In einem Lagerraum eines Einkaufszentrums in Posthausen geriet am frühen Donnerstagvormittag eine Filzmatte aus unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Posthausen und eine Werksfeuerwehr abgelöscht werden, bevor ein Schaden am Gebäude entstand oder Personen verletzt wurden. Der Sachschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer Unfall verursacht

Achim. Eine alkoholisierte 61-Jährige verursachte am Donnerstagmittag in der Uesener Feldstraße am Steuer eines Ford einen Unfall. Sie fuhr auf einen anderen Ford einer 65-Jährigen auf, die an einer rotzeigenden Ampel halten musste. Durch den Aufprall wurde der Ford der 65-Jährigen auf einen VW eines 57-Jährigen vor ihr geschoben. Die 65-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Ford waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die eingesetzten Beamten der Polizei Achim stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die 61-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 2,9 Promille Alkohol in der Atemuft ergeben hatte, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten. Auf die 61-Jährige kommen nun Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Zeugen und Verursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Achim. Bereits am Dienstagmittag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Kombi einen VW einer 71-Jährigen, der in der Verdener Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der dunkle Kombi gegen den VW der 71-Jährigen. Anschließend flüchtete der oder die Fahrer/-in jedoch in Richtung Baden, ohne die Personalien anzugeben. Eine 39-jährige, aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet und gesehen, in welche Richtung der Kombi davonfuhr. Gegen den/die unbekannte/-n Fahrer/-in wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Allein der Sachschaden am VW beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei Achim bittet nun unter 04202/9960 um Hinweise weiterer Zeugen oder den/die Verursacher/-in, sich zu melden.

