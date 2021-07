Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Schule nicht geglückt; Beute im vierstelligen Wert nach Schuppenaufbruch; Verkehrsunfall auf dem Schulweg; Verkehrsunfall an Ampel; Unfall auf der Autobahn; Verkehrsunfallflucht

LK Verden (ots)

Einbruch in Schule nicht geglückt

Dörverden. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen vergangenem Donnerstagnachmittag und Freitagmittag an einer Eingangstür der Oberschule in der Straße "Am Sünderberg". Aus unbekannten Gründen ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt in einem dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung machen können, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Beute im vierstelligen Wert nach Schuppenaufbruch - Tipps zur Sicherung Blender/Oiste. Unbekannte Diebe zerstörten ein Vorhängeschloss eines Schuppens auf einem Privatgrundstück im Hustedter Weg und stahlen einen Werkzeugkoffer. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt in einem vierstelligen Bereich. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 04231/8060 um Hinweise. Immer wieder kommt es zu Aufbrüchen von Schuppen und Anbauten und dem anschließenden Diebstahl hochwertiger Werkzeuge oder Fahrräder. Die Polizei stellt dabei fest, dass die genutzten Schlösser häufig nicht zu den aufbewahrten Gegenständen wie hochwertigen E-Bikes, Pedelecs oder Werkzeugen passt. Als wichtiger Schritt gegen Diebstahl gilt der Schutz gegen Einblicke auf mögliche Werte im Schuppen oder Anbau. Eine einfache Sicherungsmöglichkeit ist das Zusammenschließen von mehreren Fahrrädern oder Werkzeugen mit einem hochwertigen Schloss. Dadurch wird Tätern der Diebstahl maßgeblich erschwert. Individuelle Beratungen zum Einbruchschutz und der Sicherung von Wertgegenständen führt KHK Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der PI Verden/Osterholz durch. Termine können unter 04231/806108 vereinbart werden. Ein Flyer zum Thema "Räder richtig sichern" steht unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf zur Verfügung.

Verkehrsunfall auf dem Schulweg

Kirchlinteln. Donnerstagmorgen verunfallte ein 12- Jähriger auf dem Weg zur Schule. Der Junge wollte gegen 8 Uhr die Hauptstraße von der Kükenmoorerstraße aus überqueren. Dazu fuhr er mit seinem Fahrrad über den dort befindlichen Fußgängerüberweg. Eine 84-jährige Autofahrerin, die in Richtung Visselhövede fuhr, konnte einen Zusammenstoß aufgrund des unvorhersehbaren Verhaltens des Kindes nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde der Junge verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass an Zebrastreifen nur Fußgänger Vorrang gegenüber den Autos haben. Wenn Radfahrende ohne anzuhalten über einen Fußgängerüberweg fahren, kann dies zu Missverständnissen und Unfällen führen. Deswegen gilt: Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad sollte am Zebrastreifen zunächst angehalten werden und die Fahrbahn erst betreten werden, wenn klar ist, dass kein Auto kommt oder die herannahenden Fahrzeuge anhalten. Für Autofahrer gilt beim Heranfahren an Zebrastreifen und auch insbesondere Kindern gegenüber eine besondere Sorgfaltspflicht.

Verkehrsunfall an Ampel

Verden. In Walle wurden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwei Personen leicht verletzt. Die beiden Autofahrer waren gegen 8 Uhr auf der Waller Heerstraße in Richtung Verden unterwegs. An der Ampelanlage musste die vorausfahrende 28-jährige ihren Peugeot abbremsen. Der hinter ihr fahrende 18 Jahre alte Audifahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Der Audi des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall auf der Autobahn

Walsrode. Einen Verletzten, erheblichen Sachschaden und eine aufwendige Bergung hatte ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A 27 am Mittwochvormittag zur Folge. Ein 69-Jähriger Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Camper in Richtung Hannover unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Verden - Ost und Walsrode nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Seitenraum geriet. Nachdem diverse Bäume und ein Stück Wildschutzzaun touchiert wurden, kippte das Wohnmobil auf die Seite. Der Fahrer konnte mit Hilfe von Ersthelfern sein Fahrzeug leicht verletzt verlassen und wurde anschließend vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die anschließende Bergung des Fahrzeuges mit einem Kran musste die Fahrbahn für drei Stunden halbseitig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsstörungen kam. Währenddessen war auch die Feuerwehr Walsrode zur Sicherung von im Fahrzeug befindlichen Gasflaschen eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf über 30.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Verden. Bereits am späten Samstagnachmittag wurde eine 60-Jährige bei einem Fahrradunfall leicht verletzt. Sie war gegen 17 Uhr mit ihrem Rad an der Artilleriestraße in Richtung Brunnenweg gefahren. In Höhe des dortigen Verbrauchermarktes kam eine andere Radfahrerin vom Parkplatz. Die beiden Frauen stießen zusammen und stürzten beide. Die andere Radfahrerin fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um einen Personalienaustausch zu kümmern. Sie oder auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04231-806109 bei der Polizei zu melden.

