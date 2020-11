Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb im beschleunigten Verfahren zu Geldstrafe verurteilt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein 37-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, der am Mittwoch, 25. November, bei einem Ladendiebstahl erwischt worden war, hat bereits am nächsten Tag seine Strafe erhalten.

Der alkoholisierte Mann war am Mittwoch gegen 10.45 Uhr in einem Geschäft in Hardterbroich-Pesch an der Breitenbachstraße von einem Ladendetektiv beim Diebstahl einer wertvollen Kamera ertappt und festgehalten worden. Polizeibeamte nahmen den Beschuldigten vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wurde der 37-Jährige am Donnerstag vom Amtsgericht Mönchengladbach zu einer Geldstrafe verurteilt. (ds)

