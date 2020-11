Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Montag (09.11.), zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr, in eine Hofeinfahrt in der Straße Bickershöhe. Dabei stieß das Fahrzeug gegen eine Garagenmauer und beschädigte eine an der Garagenmauer befindliche Blechschiene. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Rotenburg unter 06623-937-0.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

