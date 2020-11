Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Unfälle innerhalb 30 Minuten an einer Unfallstelle

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Homberg - Am Samstag (07.11.), gegen 09:25 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Frankfurt mit seinem grauen VW Touran die Landesstraße 3126 aus Richtung Deckenbach in Richtung Gontershausen. Vor einer starken Rechtskurve konnte er sein Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn nicht mehr nach rechts steuern und rutschte geradeaus gegen die dortige Schutzplanke. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden an Fahrzeug und Schutzplanke beträgt etwa 12.500 Euro

Homberg - Am Samstag (07.11.), gegen 09:05 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Marburg-Biedenkopf mit seinem weißen VW Golf die Landesstraße 3126 aus Richtung Deckenbach in Richtung Gontershausen. Vor einer starken Rechtskurve konnte er sein Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn nicht mehr nach rechts steuern und rutschte geradeaus gegen die dortige Schutzplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt hier etwa 4.500 Euro.

