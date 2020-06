Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim: Kind entführt und sexuell missbraucht - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Freiburg (ots)

Ein Kind entführt und sexuell missbraucht haben soll ein Tatverdächtiger am Freitag, 29.05.2020, in Hartheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spielte der Junge draußen, als der mutmaßliche Täter ihn gegen 21.15 Uhr dazu nötigte, in einen Pkw einzusteigen und mitzufahren. In der Folge kam es zum sexuellen Missbrauch. Der Junge wurde nach kurzer Zeit in der Nähe des Entführungsortes wieder freigelassen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte die Polizei wenige Stunden später einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Es handelt sich um einen 25-jährigen deutschen Staatsbürger. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl durch das Amtsgericht Freiburg erlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wem fiel am späten Nachmittag oder Abend des 29.05.2020 in Hartheim und den Teilorten ein weißer Pkw der Marke VW, Modell Up auf? Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegengenommen.

oec

