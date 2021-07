Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Praxis ++ Einbruch nicht gelungen ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Mangelnde Ladungssicherung verursacht Unfall ++ Autodiebe flüchten mit schwarzem BMW ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Praxis

Lilienthal. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag brachen unbekannte Täter in eine Physiotherapiepraxis in der Hauptstraße ein. Nach Aufhebeln der Eingangstür, durchsuchten sie die Räumlichkeiten, stahlen unter anderem ein Notebook und flüchteten anschließend unerkannt.

Der Sachschaden wird von der Polizei bisher auf 7.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Einbruch nicht gelungen

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Montag in einen Elektronikfachhandel in der Straße "Am Pumpelberg" einzudringen, in dem sie eine Scheibe beschädigten. Der Einbruch gelang den Tätern jedoch nicht und sie flüchteten unerkannt und ohne Beute. Der entstandene Sachschaden liegt dennoch bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände in der Umgebung beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Lilienthal. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag hebelten unbekannte Täter an einer Terrassentür und einem Fenster eines Doppelhauses in der Klosterweide. Nachdem sie in das Gebäude gelangten, entwendeten sie unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Mangelnde Ladungssicherung verursacht Unfall - Verursacher gesucht

Ritterhude. Die Polizei Osterholz sucht eine/-n bislang unbekannte/-n Fahrer/-in eines Pkw mit Anhänger, der/die einen Unfall verursachte und anschließend ohne Angabe der Personalien flüchtete. Am Samstagmorgen bog der/die Fahrer/-in des Fahrzeuggespanns von der B74 nach rechts in die Straße "Am Großen Geeren" ein und verlor dabei einen Autoreifen, der auf dem Anhänger transportiert wurde. Der Autoreifen kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 28-Jährigen, der nicht mehr ausweichen konnte. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden am Mercedes mit rund 1.500 Euro. Mögliche Zeugen des Geschehens oder der oder die Verursacher/-in selbst werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit der Polizei Osterholz in Verbindung zu setzen.

Autodiebe flüchten mit schwarzem BMW

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Samstag bis zum frühen Sonntagmorgen stahlen unbekannte Täter einen BMW, der ersten Erkenntnissen zufolge in der Langen Straße am Straßenrand abgestellt war. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise an den schwarzen Pkw und flüchteten anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Osterholz führte nicht zum Auffinden des BMW. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei einem fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen, die in der Umgebung verdächtige Personen oder andere Umstände wahrgenommen haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

