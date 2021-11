Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 50-jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 5 November, kam es gegen 21.25 Uhr auf der Marker Allee zu einem Alleinunfall eines 50-jährigen Hammers. Der VW Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen geparkten Pkw, sowie eine Mauer. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Unfallfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht.(mm)

