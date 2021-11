Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Euskirchen (ots)

Am 24.11.2021 gegen 09:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Euskirchener mit seinem Pkw den Rüdesheimer Ring in Euskirchen in Richtung Marienschule und wollte an der Kommerner Straße nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer entgegen kommenden 50-jährigen Frau aus Euskirchen. Die Frau wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

