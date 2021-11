Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hoher Schaden bei Diebstahlsversuch

Schleiden - Morsbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (24.11.2021) versuchten Unbekannte, den Kassenautomaten am Parkplatz vom Museum Vogelsang in Schleiden - Morsbach aufzubrechen. Den Dieben gelang es zwar nicht, den Automat zu öffnen, allerdings entstand durch die enorme Gewalteinwirkung an dem Gerät ein sehr hoher Sachschaden (ein hoher vierstelliger Euro-Betrag). Täterhinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251-7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell