Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Umkleidekabine eingebrochen

Euskirchen (ots)

Vergangenen Dienstag (23.11.2021) wurde gegen 13:00 Uhr der Einbruch in die Umkleidekabine eines Sportplatzes an der Weißdornstraße in Euskirchen - Roitzheim festgestellt. Die Einbrecher drangen gewaltsam ein und entwendeten u.a. Sitzbänke im Wert eines hohen dreistelligen Betrages. Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251-7990 entgegen.

