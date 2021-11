Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw und Pkw zusammengestoßen

Euskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (22.11.2021) gegen 15.15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus Euskirchen die Kreisstraße 3 und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 21 in Fahrtrichtung Rheinbach (Bundesstraße 56) abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Kreisstraße 21 in Fahrtrichtung Weidesheim. Im Einmündungsbereich der Kreisstraße 21/Kreisstraße 3 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 36-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr reinigte vor Ort die Fahrbahn.

