Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit frisierten Rollern unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein erwischt

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (21.11.2021) Nachmittag fielen zwei Rollerfahrer einer Polizeistreife in Euskirchen durch ihre Fahrweise auf. Bei einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht technischer Manipulationen an beiden Rollern. Die beiden Rollerfahrer (30 und 31 Jahre) aus Euskirchen standen außerdem unter Einfluss von Drogen. Eine Blutprobe wurde auf der Polizeiwache entnommen. Beide Roller wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell