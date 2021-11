Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dringender Verdacht der Attestfälschung

Schleiden (ots)

Eine 47-Jährige aus Schleiden tätigte am Freitag mit ihren zwei Kindern einen Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft "An der Olef" in Schleiden. Dabei trug sie keine Medizinische Maske. Die 47-jährige Frau ist in Vergangenheit des Öfteren ohne Maske aufgefallen. Ein Polizist befand sich zufällig zur selben Zeit im Laden und wurde von der Verkäuferin zur Hilfe hinzugerufen. Auf Nachfrage konnte die Frau ein Befreiungsattest vorlegen. Bei Sichtung kamen dem Beamten Zweifel bezüglich der Echtheit des ärztlichen Attestes auf. Es wurde Anzeige wegen Verdachtes der Attestfälschung, sowie eine gesonderte Anzeige gegen die Corona-Schutzverordnung, erstattet. Die Ermittlungen sind eingeleitet.

