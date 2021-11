Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksamer Bürger stellte Metalldiebe

Bad Münstereifel (ots)

Mehrerer Baufirmen stellten in letzter Zeit vermehrt Metalldiebstähle fest. Am Freitag (19.11.2021) gegen 11 Uhr bemerkte ein Baufirmeninhaber ein verdächtiges Fahrzeug, was immer wieder in Zusammenhang mit Diebstählen unter den Baufirmen bemerkt wurde. Er alarmierte direkt die Polizei. Mehrere Bauarbeiter sperrten dem verdächtigten Fahrzeug den Weg, bis zum Eintreffen der Polizei, ab. Die Polizei konnte Diebesgut sicherstellen und einen 24-Jährigen und einen 25-Jährigen aus Köln festnehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

