POL-EU: Motorrad gestohlen

Zülpich (ots)

Ein 31-Jähriger Zülpicher stellte am vergangenen Samstag (20.11.2021) gegen 12 Uhr den Diebstahl seines Motorrades fest, das zuvor am Lichweg in Zülpich verschlossen abgestellt wurde. Es handelt sich um ein graues Motorrad der Marke "Royal Enfield" im Wert eines mittleren vierstelligen Euro-Bereichs.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251-7990 entgegen.

