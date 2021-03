Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Airbag entwendet

Geilenkirchen (ots)

An der Schillerstraße haben Unbekannte die Scheibe eines parkenden Pkw eingeschlagen. Anschließend bauten sie den Airbag am Lenkrad aus und entwendeten diesen. Die Tatzeit lag zwischen 17 Uhr am Freitag (26. März) und 6.30 Uhr am Samstag (27. März).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell