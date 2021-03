Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw in Brand gesetzt

Geilenkirchen (ots)

Während einer Streifenfahrt entdeckten Polizisten der Kreispolizeibehörde Heinsberg am Samstag (27. März), gegen 6 Uhr morgens, einen brennenden Pkw. Dieser stand zuvor schon länger auf einer Wiese an der Bahnhofstraße und wurde nach ersten Erkenntnissen mutwillig in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte am Tag zuvor (Freitag, 26. März), gegen 14 Uhr, einen unbekannten Mann beobachtet, der Fotos von der Örtlichkeit und dem Pkw machte. Diesen beschrieb er als zirka 55 bis 60 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte grau-blonde Harre, ein europäisches Aussehen und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Offenbar hält dieser sich regelmäßig im Bereich Geilenkirchen auf. Die Polizei ermittelt nun, ob dieser Vorfall mit der Brandstiftung in Zusammenhang stehen könnte. Der bislang unbekannte Mann sowie Personen, die Hinweise zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch weitere Hinweise, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden erbeten. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

