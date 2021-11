Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Europäischer Auslieferungshaftbefehl; Bundespolizei verhaftet 28-jährigen Polen am Grenzübergang Elten auf der Autobahn A 3

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 4. November 2021 um 17:10 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn A 3 am Grenzübergang Elten einen 28-jährigen Polen in einem in Kleve zugelassenen BMW 530d nach der Einreise aus den Niederlanden. Bei der Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die polnischen Behörden in Katovic ihn mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Diebstahl suchten. Weiterhin lagen zwei Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft in Koblenz wegen Diebstahl vor. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Gesuchte am Freitagmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kleve vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell