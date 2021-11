Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Waffe und Haschisch unterwegs - Bundespolizei stellt Anscheinswaffe sicher

Köln (ots)

Am 03.11.21 gegen 12:45 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei auf einen Mann im Kölner Hauptbahnhof mit Waffe im Gepäck aufmerksam gemacht. Die Beamten stellten die Anscheinswaffe und Betäubungsmittel bei dem Mann sicher.

Am gestrigen Mittag wurden Bundespolizisten durch Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einen 57-Jährigen aufmerksam gemacht, welcher augenscheinlich eine Waffe in seinem Gepäck mitführte. Die Beamten kontrollierten den Mann und konnten tatsächlich eine Waffe bei ihm auffinden. Hierbei handelte es sich jedoch um eine Dekowaffe, welche die Beamten sicherstellten. Der Besitzer konnte nachweisen, dass er diese am gleichen Tag erst erworben hatte. Ob diese nun für den Karnevalsgebrauch oder für die private Sammlung war, gab er nicht an. In seiner Tasche führte der Mann jedoch noch was ganz Anderes mit sich: Die Beamten fanden zwei Verschlusstütchen mit Cannabisharz, auch bekannt als Haschisch, auf. Diese wurden zum Unmut des Eigentümers beschlagnahmt.

Die Bundespolizei leitete gegen den 57-Jährigen ein Strafverfahren wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Verbot des Führens von Anscheinswaffen ein.

