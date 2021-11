Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Anreise zur Fußballbegegnung Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam - Bundespolizei stellt Pyrotechnik sicher

Dortmund (ots)

Während der Anreisephase am heutigen Mittwochabend (03. November) stellten Bundespolizisten im gesamten Zuständigkeitsbereich einige Straftaten fest.

Bereits in der Anreisephase hatten die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Kleve mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Dort überprüften sie stichprobenartig rund 300 Fahrzeuge und stellten insgesamt 47 pyrotechnische Gegenstände, wie Bengalos, Böller und Rauchfackeln, fest. Herausragend war hierbei, dass diese Pyrotechnik zum Teil in der Autoverkleidung versteckt worden ist. Neben Betäubungsmittel, Springmesser und Schutzbewaffnung wurde außerdem eine Softairwaffe mit einer größeren Menge an Munition festgestellt.

Im Dortmunder Hauptbahnhof leisteten Bundespolizisten bei einem Reisenden Erste Hilfe, als dieser in einem Zug plötzlich zusammenbrach. Die Zugbegleiterin alarmierte die, auf dem Bahnsteig befindlichen Einsatzkräfte, welche sofort Rettungsmaßnahmen einleiteten. Nach kurzer Zeit stabilisierte sich der Zustand des Mannes wieder.

Weitere nennenswerte Vorkommnisse stellte die Bundespolizei, rund um das Fußballspiel in ihrem Zuständigkeitsbereich, bislang nicht fest. *RO

