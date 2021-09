Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermasrch: Verkehrsunfall in Butjadingen - Burhave +++ Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 15. September 2021, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich in Butjadingen im Einmündungsbereich der Butjadinger Straße/Rüstringer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von 5.000 Euro entstand. Die beteiligten Personen gaben dabei unterschiedliche Versionen vom Unfallhergang an.

Ein 31-jähriger Braker beabsichtigte, mit seinem VW von der Rüstringer Straße nach links in die Butjadinger Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Volvo eines 68-jährigen Butjenters.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

