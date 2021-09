Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Jaderberg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Mittwoch, 15. September 2021, bei einem Verkehrsunfall in Jade.

Der 82-jährige Mann aus Jade überquerte um 15:45 Uhr mit seinem Rollator die Berliner Straße in Jaderberg und wurde dabei von einem Pkw-Fahrer angefahren, der von der Poststraße in die Berliner Straße einbiegen wollte. Durch die leichte Berührung kam der Senior zu Fall. Seine Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am Pkw des 69-Jährigen aus Jade entstanden minimale Schäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell