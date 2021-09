Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrecher in Großenkneten/Döhlen festgenommen +++ Nachbarin beobachtet Tat und verständigt Polizei

Delmenhorst (ots)

Dank des Hinweises einer aufmerksamen Nachbarin konnten am Mittwoch, 15. September 2021, zwei Einbrecher in Großenkneten, Ortsteil Döhlen, durch Beamte der Polizei Ahlhorn sowie der Polizei Wildeshausen festgenommen werden. Die Nachbarin verständigte den Notruf der Polizei, nachdem sie gegen 11:20 Uhr zufällig beobachtet hatte, wie sich zwei männliche Personen auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Dorf" begaben und sich über ein Fenster Zutritt in das Objekt verschafften. Kurz nachdem die Täter das Objekt wieder verlassen hatten, konnten sie aufgrund der guten Beschreibung durch die Zeugin durch die Beamten in Tatortnähe gestellt werden. Unterstützt wurden die Beamten durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Ahlhorn sowie durch Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg. Es handelte sich hierbei um einen 31-jährigen und einen 48-jährigen Mann, weißrussischer Herkunft ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei dem 48-Jährigen konnten in einer mitgeführten Umhängetasche diverse Schmuckstücke aufgefunden werden, die durch die Beamten sichergestellt wurden. Die Gegenstände konnten im Nachgang als Diebesgut identifiziert werden. Da die beiden Männer dringend verdächtig sind, für den Einbruch verantwortlich zu sein, stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Untersuchungshaft. Weitere Tatzusammenhänge werden geprüft.

