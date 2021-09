Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in geparkte Pkw in Ganderkesee und Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 15. September 2021, kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:45 Uhr im Trendelbuscher Weg in Ganderkesee zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw. Unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe eines Fahrzeuges, um eine im Innenraum befindliche Handtasche zu entwenden. Zwischen 18:30 Uhr und 19:46 Uhr kam es ebenfalls am 15. September 2021 auf einem Pendler Parkplatz in der Vielstedter Straße in Hude zu einem weiteren Einbruch in einen geparkten Pkw. Die Täter zerstörten auch in diesem Fall die Seitenscheibe des Pkw, um eine Handtasche aus dem Inneren des Fahrzeuges zu entwenden. Die Schadenshöhe ist in beiden Fällen aktuell noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee (Tel. 04222/946950), bzw. Hude (Tel. 04408/809030) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger beim Verlassen eines Fahrzeuges darauf zu achten, dass sich keine Wertgegenstände von außen sichtbar im Fahrzeug befinden.

