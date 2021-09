Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pkw-Fahrerin +++ Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. September 2021, befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst gegen 12:05 Uhr mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe eines Fußgängerüberweges hielt die 63-Jährige verkehrsbedingt an. Das Bremsen der 63-Jährigen bemerkte ein 25-jährige Fahrzeugführer eines Pkw aus der Gemeinde Ganderkesee zu spät. Er fuhr auf das Fahrzeug der 63-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Durch den Aufprall der Fahrzeuge wurde die 63-Jährige Delmenhorsterin leicht verletzt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

