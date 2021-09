Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 14. September 2021 befuhr eine 74-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw aus Delmenhorst gegen 08:50 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Willy-Brandt-Allee aus Richtung Wildeshauser Straße kommen. Die 74-Jährige wollte nach rechts in die Hannah-Arendt-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne eine entgegenkommende 28-jährige Delmenhorsterin, die auf einem E-Scooter fuhr. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die 28-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in unbekannter Höhe.

