Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall in Delmenhorst +++ Unfallverursacher missachtet Rotlicht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. September 2021, befuhr eine 19-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst gegen 17:10 Uhr mit einem Pkw die Nordwollestraße in Fahrtrichtung Nordenhamer Straße. Im Einmündungsbereich Lahusenstraße missachtete der 19-Jährige das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 32-jährigen Fahrzeugführers aus Delmenhorst, der bei Grünlicht von der Lahusenstraße auf die Nordwollestraße einfahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

