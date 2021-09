Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Festnahme nach Raub auf Tankstelle sowie Einzelhandelsgeschäft +++ Tatverdächtiger in Haft

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. September 2021, konnten Beamte der Polizei Delmenhorst nach kurzer, intensiver Ermittlungsarbeit einen 17-jährigen Delmenhorster festnehmen, der dringend tatverdächtig ist, am 05. September 2021 die Elan-Tankstelle am Hasporter Damm sowie am 13. September 2021 ein Einzelhandelsgeschäft in der Goethestraße unter Vorhalt einer Schusswaffe mit einem Komplizen überfallen zu haben. Es wird auf die Pressemeldungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5012208 sowie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5019576 verwiesen. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen durch Beamte des zuständigen Fachkommissariats des Kriminal- und Ermittlungsdienstes wurde zu beiden Taten auch vorhandenes Videomaterial ausgewertet. Auf Grundlage dieser Videos sowie weiterer durch die Ermittler gewonnenen Erkenntnisse erhärtete sich der Tatverdacht gegen den jugendlichen Delmenhorster. Folglich erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 17-Jährigen. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden, die einen dringenden Tatverdacht gegen den 17-Jährigen begründen ließen. Hierbei handelte es sich unter anderem um Täterbekleidung sowie die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter des Amtsgerichts Delmenhorst die Untersuchungshaft an. Der 17-Jährige wurde daraufhin einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell