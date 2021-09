Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Täter erbeuten Bargeld aus Einzelhandelsgeschäft

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. September 2021, begaben sich zwei bislang unbekannte männliche Täter gegen kurz vor 19:00 Uhr in ein Einzelhandelsgeschäft in der Goethestraße. Unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schußwaffe forderten die Täter eine 35-jährige Angestellte auf, Bargeld herauszugeben. Mitsamt des Bargeldes entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Täter wurden beide als männlich, ca. 170 groß, mit jugendlicher Erscheinung und hochdeutscher Aussprache beschrieben. Einer der Täter trug einen Rucksack bei sich.

Zeugen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell