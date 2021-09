Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer in Ganderkesee +++ Fahrzeug überschlägt sich

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 15. September 2021, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 20:45 Uhr die Oldenburger Straße aus Delmenhorst kommend. Ausgangs einer Rechtskurve kam der 22-Jährige auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw des Ganderkeseeers überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt leichte Verletzungen. Zur Abklärung weiterer Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

