Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 22-Jähriger bietet Bundespolizisten Drogen an

Dortmund (ots)

Gestern Mittag (2. November) bot ein junger Mann am Dortmunder Hauptbahnhof einem zivil gekleideten Bundespolizisten Drogen an. Bei der Übergabe klickten die Handschellen.

Gegen 12:30 Uhr hielten sich Beamte der Bundespolizei in ziviler Kleidung am Dortmunder Hauptbahnhof auf. An der Nordseite des Hauptbahnhofes wurden sie von einem jungen Mann angesprochen. Der 22-Jähirge bot dem Bundespolizisten den Kauf von Marihuana an. Zum Schein willigte der junge Beamte ein und folgte dem Mann.

Am Übergabeort, wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt, überreichte der junge guineische Staatsbürger dann mehrere kleine Tütchen mit den Drogen.

Als der Polizist sich dann als solchen zu erkennen gab, versuchte der 22-Jährige noch zu flüchten. Nach einem kurzen Sprint konnte der mutmaßliche Drogendealer aber eingeholt und festgenommen werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. *BA

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell