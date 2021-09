Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte schlagen 18-Jährigen und fliehen mit Rucksack

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag stahlen drei Unbekannte den Rucksack eines 18-jährigen Gladbeckers, nachdem sie ihn geschlagen und dabei leicht verletzt hatten. Sie flüchteten auf Fahrrädern in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige war zuvor, gegen 3 Uhr, mit zwei Begleiterinnen auf der Essener Straße unterwegs. An der Kreuzung Essener Straße (B 224)/ Bohmertstraße/ Phönixstraße geriet er mit drei unbekannten Männern in Streit. In Folge des Streits sei dann sein Fahrrad umgeworfen und er selbst geschlagen worden.

Täterbeschreibung:

Die drei Unbekannten waren etwa 17-18 Jahre alt und jeweils mit einem Fahrrad unterwegs. Einer war blond und hatte "dicke" Augenbrauen. Nähere Angaben liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell