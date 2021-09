Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall - Mofa-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Mofafahrer auf das Auto eines 49-Jährigen (beide aus Marl) auf. Der Autofahrer musste auf der Lassallestraße in Höhe der Rappaportstraße an einem Fußgängerüberweg warten, als er nach rechts abbiegen wollte. Der Mofafahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell