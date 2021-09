Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Mahnwache friedlich beendet

Recklinghausen (ots)

Unter dem Motto "Datteln 4 stoppen" trafen sich am Sonntagnachmittag in der Spitze 42 Teilnehmer einer Versammlung in Sichtweite zum Kraftwerk am Kanalufer "Zur Seilscheibe". Die Mahnwache endete friedlich und störungsfrei um 14:30 Uhr.

